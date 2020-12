Aktor podpadł TVP. W ostatniej chwili zmieniono scenariusz

Krystian Wieczorek już niebawem zniknie z serialu "Komisarz Alex" i to na dobre. Jego bohater miał tylko wyjechać, ale ostatecznie czeka go niechybna śmierć. Jak twierdzi "Super Express", to zemsta twórców serialu na aktorze. Za co?

Krystian Wieczorek odchodzi z serialu TVP. Jego twórcy źle przyjęli tę decyzję Źródło: AKPA