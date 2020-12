Tomasz Raczek: ”Osiecka” w TVP jest jak "szarlotka na zarzyganym talerzyku"

Szarlotka to Agnieszka Osiecka. Ale jest ona prezentowana na zarzyganym talerzyku, czyli w programie TVP1. Świat Osieckiej i świat TVP to są światy rozbieżne. Serial jest puszczany w toksycznym sąsiedztwie. Przed i po każdym odcinku mamy rzeczy prostackie w sposobie myślenia, w estetyce. Na dodatek przed serialem pokazywane są propagandowe ”Wiadomości”…

Na napisach końcowych pokazuje się pani niby-spikerka, zapowiadająca, co będzie dalej w programie. Jest sztuczna, jakby się dopiero uczyła tego zawodu i operuje gestami manekina. To wszystko razem jest przeciwieństwem poezji, która dzięki Osieckiej potrafiła się wkraść do życia codziennego, do naszych serc i głów. Delikatność i błyskotliwość Osieckiej zestawiono z emocjonalną gruboskórnością. Użyję innej metafory: to było jak przeszczep serca, który się nie przyjął. TVP i Osiecka to są odrzucające się wzajemnie tkanki.