Telekamery 2020. Jest życie po TVP. Powrót gali w dobrym stylu

Telekamery 2020 pokazały, że święto polskiej telewizji powinno odbywać się w telewizji. TV Puls godnie wyręczyła w tym roku TVP. Nawet gwiazdy tej ostatniej stacji poczuły dobrą zmianę i pozwoliły sobie na swobodę.

Przez dwa lata organizatorzy imprezy, czyli wydawnictwo Bauer, nie mogło znaleźć następcy. Galę Telekamer transmitowano online, przez co nagrody straciły na prestiżu. Dopiero 2020 r. okazał się dla nich łaskawy i stacja TV Puls przyjęła je pod swoje skrzydła. Widzów spotkało pozytywne zaskoczenie.

Galę poprowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski , którzy jak sami siebie określili, byli gospodarzami imprezy "na wypożyczeniu" od TVP. Zresztą w pierwszych kategoriach zarówno osoby wręczające nagrody, jak i odbierające pochodziły z tej stacji. Zaskakujące było szczególnie zwycięstwo Rafała Brzozowskiego w kategorii osobowość telewizyjna . Nasuwało się pytanie, skoro ten wieczór ma należeć do gwiazd Telewizji Polskiej, dlaczego ich pracodawca nie chciał się pochwalić nimi na swojej antenie?

Przypomnijmy, że dokument o pedofilii w Kościele miał premierę na serwisie Youtube. Pomimo wolnej licencji żadna z największych stacji telewizyjnych w Polsce nie chciała go u siebie pokazać. Jako pierwsza zrobiła to Telewizja WP , później TVN i Canal+. TVP nie wspomniała o fenomenalnym sukcesie frekwencyjnym filmu ani słowa.

Wisienką na torcie była przemowa Kingi Preis, która stała się ulubienicą widzów za sprawą seriali "Ojciec Mateusz" i "Stulecie Winnych". Telekamerę odebrała z rąk prezesa stacji TV Puls, co skomentowała słowami "dobrze, że od tego prezesa". Następnie sparodiowała styl wypowiedzi byłej premier Beaty Szydło, mówiąc "Polki i Polacy, bardzo wam dziękuję za tę nagrodę", a na koniec dorzuciła do pieca, stwierdzając że "od 12 lat jestem prawą ręką najseksowniejszego księdza ever".