Telekamery. Rafał Brzozowski osobowością roku. Reakcje internautów wiele udowadniają

Rafał Brzozowski to w internecie bohater wielu memów. Gdy jedni sobie z niego żartują, inni go uwielbiają. Dowód dostaliśmy na rozdaniu Telekamer. W internecie szybko zaroiło się od komentarzy.

Rafał dziękował ekipie "Koła fortuny" i "Jaka to melodia". - Dziękuję też Telewizji Polskiej; władzom, za to, że dały mi szansę, że mogłem prowadzić te programy. I wam, drodzy widzowie. Państwu dziękuję za to, że zawsze się do mnie miło uśmiechacie. Postaram się nie zmieniać i przygotować coś muzycznie - mówił.