Telekamery. Kinga Preis miała najlepszy występ podczas tej imprezy

Kinga Preis odbierała nagrodę jako ostatnia - dla najlepszej aktorki. Jej przemówienie było zdecydowanie najlepszym momentem Telekamer.

Apelujemy o to, by Kinga Preis częściej była nagradzana różnymi ważnymi statuetkami, żebyśmy mogli słuchać jej przemówień. Aktorka dostała statuetkę podczas Telekamer za swoją pracę w polskich serialach. Nagrodę wręczał jej prezes Telewizji Puls, Dariusz Dąbski. Gdy Preis weszła na scenę, od razu rzuciła: "Dobrze, że to ten prezes...".