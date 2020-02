Telekamery 2020: "Ojciec Mateusz" zdobył Złotą Telekamerę. Podziękowania ekipy rozbawiły publikę

Za nami 23. edycja plebiscytu Telekamer. Złotą Telekamerą nagrodzono w tym roku "Ojca Mateusza". Reakcja ekipy serialu była bezbłędna.

Gala rozdania Telekamer to prawdziwe telewizyjne święto. Telekamery to zaś najważniejsze telewizyjne nagrody, bo przyznawane przez tych, dla których ludzie telewizji tworzą – przez widzów. Za pomocą SMS-ów i internetowego głosowania wyłaniają swoich ulubieńców: aktorów, aktorki, prezenterów, osobowości, produkcje.

Artur Żmijewski postanowił żartobliwie odnieść się do ostatnich plotek o swoim rzekomym odejściu z serialu. Przypomnijmy, że chodzi o ostatnie medialne doniesienia, jakoby Żmigrodzkiego miał zastąpić nowy ksiądz, grany przez Mikołaja Roznerskiego. Nowy duchowny faktycznie pojawi się w parafii, ale jak zapewnił Roznerski, nie po to, by zastąpić detektywa w sutannie.