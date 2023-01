Tęczowa afera na sylwestrze TVP. Pracownik stacji rzuca nowe światło. "Wszystko było wcześniej ustalone", prezes "dostał sygnał, że jest na wylocie"

- Ale proszę zwrócić uwagę, kto podniósł głos, kto się wypowiadał - mówi. - Janusz Kowalski, Marcin Warchoł - to przecież ważni politycy Solidarnej Polski, czyli partii, do której należał Jacek Kurski. Co ciekawe, pominęli milczeniem fakt, że Kurski dla pracy w Banku Światowym podpisał klauzulę zobowiązującą go do szacunku m.in. do społeczności LGBTQ+.