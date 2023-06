Te pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wytrwały w małżeństwie

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to kontrowersyjny program, który ma być eksperymentem społecznym. Psychologowie i seksuolodzy, badając osobowość uczestników, starają się dobrać ich w pary tak, by tworzyli zgodne małżeństwo. Mężczyzna i kobieta spotykają się w dniu ślubu na kilka minut przed przysięgą. Powstało już osiem sezonów polskiej wersji show. Czy twórcy show mogą się pochwalić sukcesami matrymonialnymi? Jedynie trzy pary ze wszystkich edycji pozostały w małżeństwie. Pierwsza z nich to Anita i Adrian z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pan młody wzbudził wtedy kontrowersje, wyraźnie zaznaczając ekspertom programu, że oczekuje żony, która będzie bardzo atrakcyjna. I chociaż sam nie mógł zaoferować tego samego potencjalnej małżonce, eksperci stanęli na wysokości zadania. Anita i Adrian zakochali się w sobie i postanowili iść przez życie dalej. Wkrótce założyli rodzinę, zostali rodzicami Jerzyka i Bianki. Jednak ich relacja nie jest wolna od wybojów. Otwarcie opowiadali o tym, że mieli kryzys i posiłkowali się pomocą specjalistów. Wyszli z niego obronną ręką. Agnieszka i Wojtek z czwartej edycji to jedna z najlepiej dobranych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Od razu widać było, że tych dwoje nadaje na tych samych falach. Oboje też mieli wielkie wsparcie dla tego szalonego pomysłu, jakim jest ślub w telewizji, ze strony swoich rodzin. Po kilku nieudanych próbach i ciężkich przeżyciach zostali rodzicami Antosi. Co więcej, postanowili pobrać się jeszcze raz, tym razem w obecności księdza. Wyprawili też huczne wesele, bo chcieli tym razem "zrobić to po swojemu". Ostatnią parą dobraną przez ekspertów, która przetrwała eksperyment jako małżeństwo, jest Aneta i Robert. Prawdopodobnie najbardziej lubiana para w historii "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widać, że od razu między nimi zaiskrzyło. Do tego stopnia, że niedługo po zakończeniu emisji programu okazało się, że Aneta jest w ciąży. Dziś są rodzicami małego Mieszka i... influencerami. Uczestniczkę show w sieci obserwują setki tysięcy ludzi, a ona chętnie wchodzi w płatne współprace z różnymi markami. Macie swoich ulubieńców?

