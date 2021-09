"Taniec z gwiazdami" z fatalną oglądalnością. Zmiana pory emisji nie podeszła fanom

Po raz pierwszy "Taniec z gwiazdami" zagościł w polskiej telewizji w 2005 r. Wówczas program był nadawany przez TVN i doczekał się 13 edycji, które średnio oglądało od 3 do 7 mln widzów. W 2014 r. taneczne show przejął Polsat. Obecnie nadawany jest 12. sezon programu. Średnia oglądalność polsatowskiego "Tańca z gwiazdami" to ok. 3 mln osób.