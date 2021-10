"Taniec z gwiazdami": Sylwia Bomba w czarnej sukni. Dobry wybór stylistów?

Parkiet to scena dla tancerzy, a ich występ to show. Taneczne kreacje z założenia więc mają błyszczeć i wiele odsłaniać tak, by w pełni móc podziwiać ciało tancerza w ruchu. Kiedy jednak na scenie pojawiają się amatorzy, a nie profesjonaliści, standardowe kreacje zamiast podkreślać atuty figury, mogą eksponować jej mankamenty.