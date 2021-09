"Taniec z gwiazdami": Przygoda szybko się skończyła. Nie pomogła imponująca forma Fit Oldboya

Uczestnicy "Tańca z gwiazdami" powrócili na parkiet już w nieco uszczuplonym gronie (w pierwszym odcinku odpadł Denis Urubko). Tym razem, by opowiedzieć publiczności, jurorom i telewidzom swoje historie miłosne. Nie brakowało czułych wyznań i zmysłowych choreografii. Spore wrażenie na jurorach zrobił, podobnie jak w pierwszym odcinku, Piotr Mróz (i to on zebrał najwięcej punktów, ponad 30).