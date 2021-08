"Taniec z gwiazdami": tężyzna to nie wszystko. Wynik był do przewidzenia

I tak na przykład, kiedy na parkiecie pojawiła się Iza Małysz, rozmowy kręciły się wokół tego, że jest żona "Orla z Wisły" i dotąd stała w jego cieniu, a teraz to były skoczek zajmie się wspieraniem żony. Zresztą, potwierdził to z widowni sam zainteresowany, a jego żona zatańczyła do piosenki… "Orla cień".