Jan Kliment wtargnął na scenę Polsatu. "Mogę zapłacić karę"

Mimo to tancerz… pojawił się na parkiecie już w pierwszym odcinku nowej serii "Tańca z gwiazdami". Oczywiście nie jako uczestnik, ale jako gorąco kibicujący żonie mąż. Lenka Klimentova występuje tym razem w parze z Radkiem Liszewskim z zespołu Weekend. Kiedy wokalista zauważył zmierzającego w ich stronę Klimenta, nie kryl rozbawienia. Chodziło o to, że… za bardzo zbliżył się do żony tancerza.