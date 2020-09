"Taniec z gwiazdami". Sylwester Wilk w szpitalu. Jego stan okazał się bardzo poważny

Sylwester Wilk swego czasu wziął udział w programie "Ninja Warrior Polska" . Później miał koszmarny wypadek, w wyniku którego stracił nogę. Polsat postanowił zaprosić go do udziału w "Tańcu z gwiazdami" . Jednak do ostatniej chwili nie było pewne, czy wystartuje w pierwszym odcinku po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Podczas treningów bardzo mocno przeciążył miejsce po amputowanej nodze, przez co nie mógł założyć protezy. Specjalista musiał mu ją na nowo dostosować. Wilk pojawił się na parkiecie i oczarował jurorów foxtrotem. Kilkanaście godzin po swoim występie musiał jechać do szpitala, stan zdrowia się pogorszył.

Gwiazdy zdecydowały się na zagraniczne wakacje mimo pandemii

- Trafiłem w sobotę do szpitala. Jestem na antybiotyku. Z nogą nieco lepiej, ale jest nadal opuchnięta. Czekam na informacje od lekarzy, co dalej – poinformował 7 września.

Dzień później opuścił szpital na własne życzenie. Nie wiadomo, czy noga wytrzyma treningi, ale nie ma zamiaru się poddawać. "Ten występ sporo mnie kosztował. Noga od jakiegoś czasu nie chce współpracować... Do ostatniej chwili nic nie było pewne. Ale podszedłem do sprawy jak zawsze - tak samo jak w sporcie - 'Co by się nie działo, nie poddam się'" - oznajmił na Instagramie.