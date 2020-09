"Taniec z Gwiazdami". Julia Wieniawa srogo rozczarowała jurorów. "Nie możesz spocząć na laurach" [RELACJA]

"Taniec z Gwiazdami" ponownie ruszył z przytupem. Program wrócił na antenę Polsatu po półrocznej przerwie i od pierwszych minut dostarczył widzom mnóstwo emocji. Zmiany w ekipie, sporo zaskoczeń, jeszcze więcej rozczarowań i wreszcie porażka jednej z par.

To było ogromne zaskoczenie dla wszystkich fanów. W związku z wybuchem pandemii koronawirusa emisja 11. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" została wiosną przerwana i odroczona na jesień. Widzowie zdążyli zobaczyć jedynie dwa odcinki programu. Na szczęście w połowie sierpnia 10 uczestników znów zjawiło się na salach treningowych, by 4 września ponownie stanąć do rywalizacji o Kryształową Kulę. Nie zabrakło jednak poważnych przetasowań w ekipie. Jeszcze przed startem z dalszego udziału w show zrezygnowali Marcin Bosak i Janja Lesar. Jak zatem wyglądał pierwszy odcinek? Kto był najlepszy, a kto musiał pożegnać się z walką o wygraną?

Taniec z Gwiazdami - Bogdan Kalus i Lenka Kliment

Bogdan Kalus po pierwszych dwóch odcinkach wyrósł na jednego z ulubieńców jurorów. Wszystko się zmieniło, gdy aktorowi przyszło zmierzyć się z cha-chą. Choć partnerująca mu Lenka Kliment dwoiła się i troiła, by zakamuflować niedociągnięcia, eksperci wytknęli parze szereg błędów.

- Taka była czaczulka, czaczunia, czaczuleńka. Daj tym biodrem więcej! - mówiła zawiedziona Iwona Pavlović.

- Było bardziej zabawnie niż poprawnie. Bardzo uboga akcja ciała - dodał Michał Malitowski.

Para zdobyła jedynie 13 punktów (na 30 możliwych).

Taniec z Gwiazdami - Anna Karwan i Jan Kliment

Następną parą, która pojawiła się na parkiecie, była Anna Karwan i Jan Kliment. Uczestnicy musieli zmierzyć się z energiczną sambą, która uważana jest za jeden z najtrudniejszych tańców latynoamerykańskich.

- Uzupełnialiście się doskonale. Niczym Ed i Sheeran. Zatańczyłaś poprawnie, rytmicznie, biodra tańczące, miałaś czas wykończyć ręce. Wszystko zrobiłaś bez paniki. Nie można zatańczyć takiej samby, tak krótko trenując. I love you! - zachwycała się Pavlović.

- Trochę więcej energii, poproszę. Ale te kształty twoje były zawodowe, duża kontrola ruchu. Brawa za to - powiedział Malitowski.

Na koncie Karwan pojawiło się aż 27 punktów.

Taniec z Gwiazdami - Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska

W końcu przyszła pora na Mikołaja Jędruszczaka, który wraz z Sylwią Madeńską zaprezentował widzom skocznego jive'a. Choć pot lał się po jego czole strumieniami, nie zdołał dorównać umiejętnościami swojej partnerce.

- Sylwia wychodziła z siebie, a ty... Ta różnica między tobą a nią była widoczna. Niby dobrze, ale za mało mięśni, za szeroko kolana - narzekała Czarna Mamba.

- Tańczysz naprawdę dobrze, ale czegoś mi brakuje. Nie jestem specjalistą, ale brakuje u ciebie tego luzu, innego wyrazu twarzy - skomentował Andrzej Grabowski.

- Jesteś tak zestresowany... W prostych rzeczach się gubisz, ale trudne kroki wykonujesz dobrze - zastanawiał się Malitowski.

Zwycięzcy show "Love Island" zeszli z parkietu z jedynie 16 punktami na koncie.

Taniec z Gwiazdami - Edyta Zając i Michał Bartkiewicz

Gdy na scenę weszła Edyta Zając, zrobiło się naprawdę gorąco. Tango, przy wsparciu Michała Bartkiewicza, rozpaliło parkiet do czerwoności, a Pavlović nie kryła swojego zachwytu tym, co zobaczyła w wykonaniu modelki.

- Jesteś ostra jak wasabi! Ten czerwony monochrom tak mi przypadł do gustu, do serca, mam ciarki! Było trochę błędów, ale po prostu słuchaj się trenerów - stwierdziła rozanielona.

Taniec z Gwiazdami - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino

Kolejna uczestniczka, już zanim pojawiła się na parkiecie, sprawiła, że męskie serca zabiły szybciej. Od początku typowana jest na faworytkę 11. edycji. O kim mowa? Oczywiście o Julii Wieniawie. Aktorka pewnie wkroczyła na scenę i zaprezentowała się w jivie. Niestety, półroczna przerwa dała się we znaki, a jej występ mocno rozczarował jurorów.

- Sama końcówka mi się podobała. Trochę dla mnie za bardzo monotonnie, za mało zmian dynamicznych szybko-wolno. Było bardzo poprawne, ale widziałem twoje tango i to... No cóż, sorry - ocenił Michał Malitowski.

- Lepiej tańczyłaś, jak się nas bałaś. Nie chcę powiedzieć, że tańczysz źle, ale nie możesz spocząć na laurach. Uważaj, bo gonią cię bardzo - zauważył Grabowski.

- Masz bardzo sztywny kark, popracuj nad tym. Obracasz się cała. Ten jive był bardzo poprawny, ale zrobił się sztywny - smuciła się Pavlović.

Zawiedziona Wieniawa skończyła rywalizację z 25 punktami.

Taniec z Gwiazdami - kto odpadł?