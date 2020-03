"Taniec z Gwiazdami": Julia Wieniawa zmiażdżyła konkurencję [RELACJA]

"Taniec z Gwiazdami" ruszył z przytupem. Julia Wieniawa znów nie miała sobie równych na parkiecie. Po raz kolejny zostawiła rywali daleko w tyle.

Na ten dzień czekali wszyscy fani " Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami ". Długo oczekiwana 11. edycja popularnego i niezwykle lubianego formatu wróciła na antenę Polsatu. Nikt jednak nie spodziewał się, że drugi odcinek odbędzie się bez udziału publiczności . Powodem jest pandemia koronawirusa. Jak w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji poradzili sobie uczestnicy?

Taniec z Gwiazdami - Tomasz Oświeciński i Janja Lesar

- Zawsze tak myślałam, a dziś to udowodniłeś, że jesteś facet z dużymi kulami. Aktorsko rozgrywasz to po mistrzowsku, z tańcem gorzej. Ale i tak jest uroczo - dodała Iwona Pavlović.

Taniec z Gwiazdami - Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz

Następnie przyszedł czas na Sylwestra Wilka. Niektórzy nie wierzyli, że sportowiec poradzi sobie z zapamiętaniem choreografii. A jednak! W pierwszym odcinku programu nie dość, że w pełni ją opanował, to jeszcze wzbudził zachwyt widzów. Jurorzy również nie mogli się go nachwalić. W drugim po raz kolejny udowodnił, że mimo niepełnosprawności doskonale radzi sobie na parkiecie. Cha-cha nie stanowiła dla niego żadnego problemu.

Taniec z Gwiazdami - Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska

- Za tę pomyłkę masz ode mnie punkt wyżej. Bo to jest program rozrywkowy, a nie mistrzostwa tańca - stwierdził Andrzej Grabowski.

Taniec z Gwiazdami - Edyta Zając i Michał Bartkiewicz

Gdy na scenę weszła Edyta Zając, zrobiło się gorąco. Samba, przy wsparciu Michała Bartkiewicza, rozpaliła parkiet do czerwoności, a Malitowski nie krył swojego zachwytu tym, co zobaczył w wykonaniu modelki.

- Posiadać piękno nogi to jedno, ale używać ich to drugie. Złapałaś dzisiaj Iwonkę za twarz! - ucieszyła się Czarna Mamba.

Taniec z Gwiazdami - Anna Karwan i Jan Kliment

W końcu przyszedł czas na Annę Karwan, która wirowała w takt melancholijnego hitu Rihanny "Love On The Brain". Jej walc wiedeński rozkochał w sobie wymagających jurorów.

- Powiem krótko: masz talent jak stąd do wieczności. Płynęliście po sali. Kilka było błędów technicznych, ale tak cię poniosło, że ci wybaczę - ocenił Malitowski.

Taniec z Gwiazdami - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino

- Jak ja uwielbiam moment, gdy zaczyna szybciej bić mi serce. I to właśnie się teraz dzieje. Poprawność, emocje, ja to kupuję, to było piękne i emocjonujące - powiedziała zachwycona Czarna Mamba.