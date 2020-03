"Taniec z gwiazdami" bez udziału publiczności. Marcin Bosak w maseczce na parkiecie

To pierwsza taka sytuacja. Telewizja Polsat zastosowała wytyczne władz i zrealizowała odcinek "Tańca z gwiazdami" bez udziału publiczności. Marcin Bosak przedsięwziął dodatkowe środki ostrożności.

Wprowadzenie środków zapobiegawczych ma uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie się choroby. Wpłynęło to również na programy rozrywkowe, które były nagrywane z udziałem publiczności. Do wytycznych ministra zdrowia i premiera zastosowała się telewizja Polsat.

Ekipa potraktowała poważnie, czego dowód dał jeden z uczestników, Marcin Bosak. Jako jedyny ze wszystkich uczestników stylizację przygotowaną na odcinek wzbogacił o specjalistyczną maseczkę. Niewątpliwie aktor wziął sobie komunikaty o zachowaniu środków ostrożności do serca. Maseczka towarzyszyła mu nie tylko przy wejściu na parkiet, ale także na widowni. Podczas głównego występu, czyli jive'a, z maseczki już zrezygnował. Nawiązując do piosenki "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły, do której tańczył, po występie niczym "małomiasteczkowy uczestnik", poczęstował jurorów... przetworami.