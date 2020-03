"Taniec z gwiazdami" a koronawirus: Rafał Maserak liczy na widzów. Bo publiczności nie będzie

Rafał Maserak stresuje się przed popisami w "Tańcu z gwiazdami". Po raz pierwszy w historii programu występy na żywo odbędą się bez udziału publiczności. Wszystko przez koronawirusa.

Drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" zostanie wyemitowany bez zmian - w piątek wieczorem w Polsacie - ale na planie nie pojawi się publiczność. To sytuacja wyjątkowa - decyzja zapadła ze względu na epidemię koronawirusa . Nigdy wcześniej show na żywo nie odbywało się bez udziału wspierającej uczestników widowni. Tym razem tancerze i gwiazdy wykonają swoje układy tylko przed jurorami i widzami, którzy zasiądą przed telewizorami.

Być może stacja na tym skorzysta, a oglądalność wzrośnie. Od kilku dni rząd, media, a nawet sami celebryci apelują o to, by nie wychodzić z domu bez potrzeby. Nie działają szkoły, przedszkola, kina, muzea, nie odbywają się koncerty, wydarzenia sportowe i kulturalne. Polakom pozostają gry, książki, no i telewizja oraz internet. Widzowie wieczorem wybiorą "Taniec z gwiazdami"? Maserak ma taką nadzieję.