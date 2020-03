Heidi Klum źle się poczuła na nagraniu. Będzie miała zastępstwo

Kolejne odcinki programu "America's Got Talent" mają być nagrywane bez udziału widowni. Decyzja zapadła po wtorkowym nagraniu, w którym nie uczestniczyła Heidi Klum. Doniesienia o jej stanie zdrowia są sprzeczne.



Jak podaje TMZ, kolejne odcinki amerykańskiego "Mam talent" będą nagrywane przy pustych krzesłach na widowni. Jak długo? Nie wiadomo, ale ma to oczywiście związek z obawą przed rozprzestrzenianiem koronawiusa. Taką samą decyzję podjęli twórcy innych popularnych programów w amerykańskiej telewizji, m.in. "Koła fortuny" czy "Jeopardy!" (format znany w Polsce jako "Va banque"). Nie wiadomo również, kiedy na miejsce jurorki powróci Heidi Klum.

Klum pojawiła się na wtorkowym nagraniu, ale opuściła studio zanim włączono kamery. Modelka źle się poczuła, ale podobno nie ma to nic wspólnego z koronawirusem. Pozostali jurorzy uspokajali publiczność, że u Klum stwierdzono zatrucie pokarmowe. Teraz różne źródła podają, że się przeziębiła. Sytuacja jest jednak na tyle poważna, że producenci znaleźli dla niej zastępstwo.

Co ciekawe, na to samo nagranie, które opuściła Heidi Klum, drugi z jurorów przybył zakryty od stóp do głów. Howie Mandel miał na sobie strój ochronny, długie gumowe rękawice i maskę przeciwgazową.