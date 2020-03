"Taniec z Gwiazdami": Julia Wieniawa będzie w finale. Ale programu nie wygra [OPINIA]

Rusza kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", której największym objawieniem ma być Julia Wieniawa. Aktorka czuje jednak, że ma marne szanse na wygraną. Niestety, musimy utwierdzimy ją w tym przekonaniu. Kryształowa Kula omija faworytów programu szerokim łukiem.

"Taniec z Gwiazdami" funkcjonuje według określonego i powtarzalnego schematu. W każdej edycji muszą znaleźć się osoby dobrane według, dość prostego zresztą, klucza. Co to oznacza? Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by dostrzec, że wśród uczestników zawsze jest: sportowiec, nastoletni youtuber, aktorka promowanego przez Polsat serialu, wokalistka, modelka. Zmieniają się tylko nazwiska. W każdej serii jest też bohater, który określany jest mianem największej gwiazdy. To dla niej większość widzów ma włączyć w piątkowy wieczór telewizor. W najnowszym sezonie ten zaszczytny tytuł dzierży Julia Wieniawa.