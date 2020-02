"Taniec z gwiazdami": Julia Wieniawa potwierdza udział. "Mam nadzieję, że sobie poradzę"

Julia Wieniawa powalczy wiosną o Kryształową Kulę na parkiecie "Tańca z gwiazdami". "Czuję naprzemiennie strach i podekscytowanie tym faktem", pisze na Instagramie.

"Już jako mała dziewczynka marzyłam o zatańczeniu na tym słynnym parkiecie, ale dopiero teraz poczułam, że jest to dobry czas! Czuję naprzemiennie strach i podekscytowanie tym faktem. Nie ukrywam, że to będzie dla mnie coś zupełnie nowego, ponieważ nigdy nie uczyłam się tańca towarzyskiego. Mam nadzieję, że sobie poradzę i będziecie mnie wspierać podczas tej przygody. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że Was mam i oczywiście liczę na Wasze głosy", napisała w komunikacie.