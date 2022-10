"Taniec z gwiazdami": Ilona Krawczyńska tańczyła z poważną kontuzją. Długo to ukrywała

Niewątpliwie, Ilona ma niemały talent taneczny. Dotąd jednak niewielu wiedziało, że dotarcie do finału wiele ją kosztowało. Droga prowadzącej "Farmę" do końca tanecznego show była usłana serią niefortunnych zdarzeń, a w końcu bolesną kontuzją, którą musiała ukrywać przed wszystkimi. Mimo to sportowy duch rywalizacji nie opuścił jej ani na chwilę. Tuż przed finałem opowiedziała "Faktowi", co się stało.