Tak źle jeszcze nie było. Wojna TVN i TVP rozkręciła się na dobre

- W wielu krajach europejskich nie ma aż tak silnych podziałów w społeczeństwie, a co za tym idzie, także w mediach – ocenia prof. Dąbała. - Ale to nie oznacza, że nie istnieją tam stacje, które są na wiecznej wojnie z innymi, że podziałów tam nie ma. Demokracja, czasami zdeformowana, ale się tam jeszcze trzyma. To często prywatni nadawcy, których właściciele mają wyraziste poglądy polityczne i chcą, żeby znalazły one wyraz w profilu mediów, którymi zarządzają. Z reguły to stacje, cieszące się popularnością głównie wśród najwierniejszych zwolenników wyrazistych poglądów. Czasem to podmioty, które funkcjonują na większą skalę. Najlepszym przykładem są media działające we Włoszech, których właścicielem jest Silvio Berlusconi. Przypomnę, że za własne pieniądze można uprawiać propagandę, jeśli nie narusza się prawa i bezpieczeństwa ludzi, ale za pieniądze wszystkich obywateli, a więc państwowe, już nie. Przeciwnicy jakiejś władzy mogą się poczuć po prostu okradani.