Tak wyglądał sylwester 2020/2021 w Zakopanem. Byliśmy na miejscu

Zakopane od lat uznawane jest za sylwestrową stolicę Polski. To właśnie tutaj odbywały się telewizyjne koncerty i to właśnie tutaj rodacy uwielbiali wznosić toast w ostatnią noc roku. Tatry przyciągały nie tylko miłośników hucznej zabawy, ale również tych, którzy rozpoczynali pierwszy dzień nowego roku od zjazdu na nartach czy snowboardzie. W tym roku ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa Zakopane zieje pustkami. Redakcja WP Kultura wybrała się jednak do Zakopanego, by sprawdzić, ile osób nie mogło się powstrzymać przed przyjazdem.

