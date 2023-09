Jak wygląda Polska? "Brutalny świat wypełniony narkotykami i seksem"

"Wydaje się, że rap i freestyle są tu tylko pretekstami, by opowiedzieć o gangsterskim podziemiu, wyobrażonym świecie polskich początkujących raperów, który w filmach musi być niemal zawsze światem brutalnym, wulgarnym, wypełnionym narkotykami i seksem. Aż do przesady. Tych elementów we ‘Freestyle'u’ jest pod dostatkiem. Diego co kilka sekund wchodzi w nowy niebezpieczny układ z jakimś gangsterem, kolegą gangstera albo wrogiem jakiegoś gangstera" – napisała Magdalena Drozdek w recenzji filmu Macieja Bochniaka ("Disco Polo", "Magnezja").