"Freestyle": narkotykowy zawrót głowy

Nikt tam nie jest wiarygodny w swojej roli. Postaci wydają się przerysowane, szczególnie wszyscy gangsterzy. Musiałowski jako raper-ex narkoman? Miota się po całym mieście, próbując pozbierać swoje coraz bardziej rozpadające się na kawałeczki życie, rzucając jedynie co chwile magicznym hasłem "ogarniam to". Trudno się połapać, o co mu chodzi. I o co w ogóle w tym filmie chodzi. Diego chce spłacić właściciela studia, któremu Mąka ukradł mikrofon. By coś zarobić, wchodzi w układy z gangsterami, by przemycać dla nich i za nich kokainę. Znikają bohaterowie, nagle się pojawiają. Znikają narkotyki, by znowu się pojawić. I w tym wszystkim próbuje się połapać Maciej Musiałowski, który w tym filmie przeżywa wszystko. Są sceny seksu, pościgów, dźgania nożem, ciężkiego pobicia, wypadku samochodowego. Dostajemy na raz wszystkie możliwe motywy z pierwszego lepszego akcyjniaka.