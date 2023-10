Tak TVP relacjonowała Marsz Miliona Serc. Lokalne ośrodki nie miały nic do powiedzenia

Osoba z TVP mówi jednak, że nie jest to nic szczególnego - tak na co dzień wygląda ręczne sterowanie programami informacyjnymi w lokalnych oddziałach TVP. Jak opowiadała, dyrektor oddziału jest w stałym kontakcie z warszawską centralą, skąd odbiera wskazówki i przekazuje je niżej - do osób wydających programy informacyjne. A one muszą brać je pod uwagę i uwzględniać przy tworzeniu bieżących wydań.