Tak Rosja nienawidzi Ameryki. Kompletny absurd w telewizji Putina

Duety złożone z rosyjskich artystów wykonywały m.in. przeróbkę "Strangers in the Night" - nieśmiertelnego hitu Franka Sinatry z 1966 r. Inni wprawili widownię w świąteczno-noworoczny nastrój coverem "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey. Nota bene, utwór z 1994 r. jest jednym z największych świątecznych hitów wszech czasów i nawet po prawie 30 latach przynosi jego twórcom imponujące zyski. Szacuje się, że do końca 2022 r. tantiemy wyniosły aż 80 mln dol.