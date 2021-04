Tadeusz Sznuk niechętnie o tym mówi. Co wiemy o nim i jego rodzinie?

O karierze zawodowej Sznuka można by tak pisać i pisać. Jednak o jego życiu prywatnym nie wiemy zbyt wiele. Prezenter, który po ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej przez dekadę pracował w zawodzie inżyniera, niechętnie opowiada o swoich bliskich w wywiadach. Jednak z tego co postanowił wyjawić, możemy wywnioskować, że prowadzi szczęśliwe i spokojne życie. Według informacji "Super Expressu" dziennikarz ma dwóch synów i córkę, a także co najmniej dwoje wnucząt.

Z kolei gdy kilka lat temu Onet spytał o to, co myśli o nim jego żona, ten odpowiedział w dość wymijający sposób: - O czym myśli kobieta, tego żaden mężczyzna nigdy nie może być pewien, ale nie wiem, czy dobre wychowanie pozwoliłoby panu zacytować to, co miałbym do powiedzenia. [...] Powiem tak: żona ma o mnie zdanie bez wątpienia słuszne... - oznajmił. Wiadomo na pewno, że partnerka nie podziela jego pasji do latania (Sznuk posiada licencję lotnika).