Tadeusz Drozda wymyślił nazwę popularnej stacji telewizyjnej. "Honorarium za to do dziś nie dostałem"

Doświadczony w telewizyjnej materii Drozda został więc poproszony o dopełnienie formalności. - Musimy do tej Astry pojechać i coś na papierze napisać, co to ma być za telewizja. My umiesz pisać na maszynie, to siadaj i pisz. No i napisałem na cztery strony, że to będzie dla dzieci, a to piłka nożna, a to takie pie…nie w bambus, cokolwiek. Coś co musi w każdej telewizji być, to żeby było. I napisałem, że skoro telewizja ma być przesyłana do Polski przez satelitę, to bym proponował nazwę Polsat - relacjonuje.