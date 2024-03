"Sztafeta bólu. Bez końca". Wymowny wpis Joanny Racewicz

Kim jest Joanna Racewicz? Początkowo związana była z radiem RMF FM. Później przez lata była twarzą wielu programów w TVP, w tym "Teleexpressu". W 2007 r. przeniosła się do TVN, gdzie prowadziła m.in. pasmo Dom Otwarty w "Dzień Dobry TVN". W 2011 r. wróciła do publicznego nadawcy i była gospodynią "Panoramy" i kilku innych programów. Po upływie czterech lat stacja wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że kończy współpracę z dziennikarką. W 2018 r. dołączyła do Polsatu i wróciła też do radia.