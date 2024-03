Ten hit oglądali wszyscy. Szykuje się ciąg dalszy

Pozytywnie oceniana przez widzów i krytyków opowieść Davida Schulnera w dużym skrócie opowiadała o losach dra Maxa Goodwina, który po objęciu stanowiska dyrektora najstarszego szpitala w Stanach Zjednoczonych musi radzić sobie z wieloma obowiązkami, aby zapewnić jak najlepszą opiekę pacjentom. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany w połowie stycznia ubiegłego roku i wydawało się, że to już koniec przygód postaci, w którą z powodzeniem wcielał się Ryan Eggold (seria "90210", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"). I w pewnym sensie to prawda, ale... nie do końca.