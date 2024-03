Freddie Highmore jako "The Good Doctor". Zagrał genialnego lekarza w spektrum autyzmu, teraz żegna się z rolą

Dużo się nauczyłem o reżyserii, zwłaszcza że mamy ostry reżim, bo każdy odcinek nie może trwać ani dłużej, ani krócej niż czterdzieści dwie minuty. Zmusiło mnie to do poważnej refleksji nad wszystkim, co robię, nad każdym ujęciem i poleceniami wydawanymi na planie, nad tym, co jest konieczne i co jest niekonieczne, żeby opowiedzieć daną historię, a nie tylko sobie dogodzić.