Hit Netfliksa. Przebój tylko w Polsce. "The Good Doctor" to serial o służbie zdrowia

"The Good Doctor" od trzech dni jest najpopularniejszym serialem w ofercie Netfliksa w Polsce. W innych krajach furory na razie nie zrobił. W czołowej dziesiątce bieżącego tygodnia spotykamy go jeszcze tylko we Francji (5. pozycja), na Litwie i w Grecji. Najwyraźniej polscy widzowie mają wyjątkową słabość do seriali, których akcja rozgrywa się w szpitalu. Dodajmy, że "The Good Doctor" jest znany polskim widzom nie tylko z Netfliksa. Serial pokazywany był w TVP2 oraz na AXN.