Szef KRRiT zarzuca TVP Info łamanie prawa. "Gdyby nie TV Republika, to w ogóle widzowie zostaliby bez informacji"

- Mamy do czynienia z taką sytuacją, że media publiczne dla dużej części społeczeństwa przestały pełnić swoje dotychczasowe funkcje, czyli z punktu widzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która ma strzec wolności słowa, dostępu do informacji i interesu publicznego w mediach, został naruszony dostęp do informacji przez obywateli. Ponieważ ta zmiana spowodowała, że obywatele przestali mieć swoje medium, do swojej dyspozycji. Gdyby nie TV Republika, to w ogóle zostaliby bez informacji, której pragnęli - twierdzi Maciej Świrski.