"Tępa propaganda". Widz TV Republika miażdży stację

W ostatnich tygodniach TV Republika bije swoje własne rekordy oglądalności. Wszystko zaczęło się od przejęcia TVP przez nową władzę i odcięcia sygnału TVP Info. Do Telewizji Republika przeniosło się wielu pracowników publicznego nadawcy, np. Danuta Holecka, Michał Rachoń czy Miłosz Kłeczek. To wszystko złożyło się na rekordowo wysoką oglądalność. Ostatni rekord padł 9 stycznia, kiedy to kanał śledziło średnio 314 tys. osób, co stanowiło 5,33 proc. udziału w rynku - dane Nielsen Audience Measurement.