Zarobki nowych gwiazd TVP. Czyż skomentował "swoje" 87 tys. zł miesięcznie

To nie było specjalne zaskoczenie - tak do sprawy eksperckich komentarzy podchodzą właściwie wszystkie media. Płacenie za to przez dawne TVP było ewenementem. Natomiast nieco niespodziewane okazały się informacje, które przekazała Wirtualnej Polsce redaktorka naczelna "Krytyki Politycznej". Agnieszka Wiśniewska pojawiła się w pierwszym wydaniu nowego programu publicystycznego TVP Info zatytułowanego "Redakcja", w którym osoby z różnych redakcji komentują wydarzenia tygodnia. To już nie jest krótki komentarz przez telefon, to godzina nagrania w studiu i dużo czasu spędzonego na przygotowaniach do niego.