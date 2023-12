Szczygieł o sytuacji w TVP. "Ten dzień wejdzie do historii Polski"

Na sam koniec poinformował, że trzyma kciuki za Marka Czyża i odniósł się do jego słów, które padły w środę 20 grudnia na antenie TVP. Dokładniej mowa o fragmencie: "Od jutra ‘Wiadomości’ będą prezentowały fotografię świata. Fotografię, nie obraz, bo to nie jest to samo. Zamiast propagandowej zupy chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków".