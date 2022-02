Syn Marusarza miażdży Kurskiego. "Szokujące i skandaliczne zachowanie"

Bardzo dotknął go m.in. wizerunek babci, która w filmie została pokazana jako "stara, gruba, mieszkająca w brudnej chacie". - Dla mnie to jest ważne, bowiem babcia była piękną, smukłą kobietą, którą malował i rysował Józef Mehoffer, gdy przyjeżdżał na wakacje do Zakopanego, do moich dziadków i pradziadków – opowiadał w wywiadzie.