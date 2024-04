Syn Kaźmierskiej wparował na scenę. Teraz się tłumaczy: "To były emocje"

Po zakończeniu odcinka w rozmowie z Plotkiem Conan Kaźmierski wytłumaczył się ze swojego wybryku. - No słuchajcie, kochani. To są emocje, to jest moja mama. Ktoś mówi o mojej mamie tak, że mi się nie podoba... ciężko było, żeby mi to przeszło obok nosa niezauważenie.