Wszyscy są w szoku. Jury swoje, widzowie swoje. Wiadomo, kto odpadł z "Tańca z gwiazdami"

Roksana Węgiel i Michał Kassin

Jako trzeci w tańcu współczesnym zaprezentowali się Roksana Węgiel i Michał Kassin. I tym razem postawili na efektowną choreografię. Roksana wirowała na parkiecie, chwilami trzymana jedynie przez partnera za szyję. - Robię pokłon w twoją stronę, to było fantastyczne, oparte na emocjach, akrobatyce, brak słów - nie mogła się nachwalić Pavlović. - Nawet w sile byliście subtelni, to nie było przemocowe. [...] To nie był popis, to był wasz podpis - ocenił Tomasz Wygoda. Padła pierwsza 40-tka w programie.