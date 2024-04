"Taniec z gwiazdami": emocje jeszcze nie opadły. "Nie znał swojego tekstu. Wstyd!"

Odpadnięcie ostatniej pary rozwścieczyło widzów, gdyż Mackiewicz był jednym z faworytów programu. Świetnie radził sobie z kolejnymi zadaniami tanecznymi i zbierał pochwały od jurorów w każdym odcinków. Jego samba z 6. odcinka została oceniona bardzo wysoko, bo aż na 38 punktów (przypomnijmy, że najwyższa nota to 40). Mimo to odpadli z programu. Widzów najbardziej irytuje to, że z programem wciąż nie pożegnała się Dagmara Kaźmierska, która bardzo odstaje poziomem od pozostałych uczestników, nie przykłada się do treningów i sama podkreśla, że ma świadomość bycia "najsłabszym ogniwem". Jej fani jednak wciąż wysyłają na nią swoje głosy i dzięki temu przechodzi do kolejnych odcinków, choć dostaje najniższe noty od jurorów.