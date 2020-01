Pytanie jest bardzo proste Sylwester wcześniej miał być pod wielką krokwią został przeniesiony tutaj Zespół Echo Uważasz że Sylwester jednak powinien być taką nocą kiedy Zapominać o zwierzętach czy jednak powinniśmy zwracać Nike pacynie Blisko Park Co to Zdania są podzielone ale tak naprawdę to chodzi o te Można Na pewno będzie połowa połowa że po VIN Gminie Zarówno strzelacie cofnąć się parę lat do tyłu Potrzebowaliśmy nie było problemu Teraz odezwała się jakaś organizacja zwierząt Są ze zwierzętami bo to jest takie bu No nie Tak naprawdę to nie Co powiedzieć Bo niby Przeszkadza zwierzętom A niby nie Nie wiem Mi się wydaje że lepiej by było pod krokwią No ale nie wiem Pierwszy raz Teraz jestem w Sylwestra A Chciałbym właśnie żeby tam Prędzej nie Wymarzone były inne Klim Założenie Tak jak Nie miałam w domu to bym może faktycznie ale mój strasznie Ja jestem posiada 18 kotku E18 No to co tam imponujące liczby tak Wszystko rozumie ale ja zabrałem po prostu Wetter To przyjechać Down Jest wszystko w I tak samo powinno być tutaj na Zabawa ale nie wierzę to chyba trudno dać takie środki nie na Sylwestra Trudno dać czy nie myślę że mi się O tej porze śpią i fajerwerki nie obudzą w Zakopanem Myślę że najważniejsze jest żebyśmy Wszyscy dobrze bawili Raczej jak dla mnie No to czy to jest Nie wiem jakie jest tam dystans między wielką krokwią czy coś To niedużo Nie nie są duże dystans Że raczej dla mnie to nie gradu Różnice nie to że fajerwerki 3 będą tutaj w tym miejscu czy będą 2 km To jest to samo Nie spokojnie mógł sobie Sylwia to trochę bo to nie marudzi jak dla mnie Uważasz że to raczej ekolodzy przesadzili i tak nie ma takie różnice w tym hałasie nie znam do końca to Raczej nie chciał się wypowiadać na temat ekologów bo to jest taki drożej Wytłumacz że za atakujesz to będę u ciebie później Atakować Ale wydaje mi się że raczej Ekologia czy będzie tutaj czy To obowiązuje na całym terenie czy to Polski czy świata no tak Raczej to nie ma znaczenia