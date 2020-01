Sylwester w Zakopanem. Ostre opinie. Nagłośnienie zawiodło

Sylwester 2019 to Sylwester marzeń to jest takie miejsce gdzie bawią się wszyscy Polacy czy tylko ci związani w TV Obawiam się wszyscy Polacy jedno co mnie denerwuje To nagłośnienie jak Właśnie Nic nie słychać Problem z nagłośnieniem Kurski trochę głośniej Jako organizacja to średnio Nagłośnienie Troszkę A posiedzenie trochę muzyki nie Mogli to troszkę Poprzednich latach Bolek Nie Wasz pierwszy raz i generalnie rozczarowanie No troszkę nagłośnienie bo tak organizacja nie mówię no to jest fajnie ale I ludzi też naprawdę sporo ale jeżeli Takie drogie imprezy są nam obce Bylibyśmy za gdyby to nagłośnienie Tak Generalnie to jest organizacja nie ciągle przeklinać No to jest bardzo zła organizacja i O klimatyzację czyli chcecie powiedzieć że tych gigantycznych pieniędzy zainwestowanych organizacja Sylwestra Nie widać absolutnie nie widać jest słabo tak nie słychać Przede wszystkim nie słychać Fantastyczna klimat jest super Wszystko wam się podoba przejechaliśmy 500 km ale nagłośnienie jest po prostu fatalne