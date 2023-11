"Sylwester Marzeń" w TVP2 ma nowego reżysera. Wciąż nie wiadomo, kto wystąpi

Na nieco ponad miesiąc przed sylwestrem poznaliśmy nazwisko reżysera imprezy TVP. Jak donosi jeden z branżowych portali, w tym roku to zadanie powierzono Tomaszowi Motylowi. Póki co, to jedno z niewielu ustaleń ws. "Sylwestra Marzeń", który po raz ósmy odbędzie się w Zakopanem.