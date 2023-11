Maryla Rodowicz o sylwestrze 2023. Zdradziła, która ze stacji ją zaprosiła

Maryla Rodowicz to prawdziwa weteranka telewizyjnych imprez sylwestrowych, które ubarwia nie tylko swoimi największymi przebojami, ale i nietuzinkowymi kreacjami. Piosenkarka od wielu lat, niemal co roku wprowadza zgromadzonych przed telewizorami Polaków w Nowy Rok, co samo w sobie stało się już pewnego rodzaju tradycją.