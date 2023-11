Paski w TVP. Telewizja ostrzega widzów

Jakiś czas temu zaczęto rozpowszechniać informację o zmianie standardu MUX-3 naziemnej telewizji cyfrowej. Ma do niej dojść w połowie grudnia. Zmiana wiąże się z przejściem dwóch głównych kanałów Telewizji Polskiej do DVB-T2/HEVC. Aby móc je dalej oglądać, niektórzy widzowie zmuszeni są do wymiany tunera lub telewizora. Paski w dolnej części ekranu wyświetlane w TVP ostrzegają widzów.