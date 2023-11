Byli pracownicy TVP mówią stop. Stworzyli projekt zmian Telewizji Publicznej

Czy zmiany w telewizji publicznej, o których mówi się od kilku tygodni, faktycznie wejdą już niedługo w życie? - Z zapowiedzi polityczek i polityków wynika, że takie rozliczenia nastąpią już w najbliższych tygodniach, ale równolegle z nimi muszą trwać dyskusje i prace prowadzące do stworzenia nowej koncepcji, programów i kanałów telewizji publicznej. I po to jest nasz list, by taką poważną i merytoryczną dyskusję jak najszybciej rozpocząć. Nigdy po 1989 r. nie było większych powodów do gruntownych zmian w TVP niż teraz. Nigdy też nie było większego mandatu społecznego milionów Polek i Polaków oczekujących powstania prawdziwie publicznej i wiarygodnej polskiej telewizji - mówił dalej Radek Kobiałko.