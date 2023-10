Kaczyński mówił o pracownikach TVP. Orłoś: "bzdury"

- Jarosław Kaczyński, opowiadając te bzdury na temat pracowników TVP, pokazuje, jak bardzo jest oderwany od rzeczywistości. Ale pytanie, czy on wie, że to, co mówi, to brednie, ale mówi to pod publiczkę, całkowicie cynicznie, czy może w to naprawdę wierzy? Na to pytanie nie mam odpowiedzi. Obie wersje są dla pana prezesa kompromitujące. Ale życzymy nowym mediom sukcesu. Niech ich sukces będzie na miarę słynnej Albicli pana Sakiewicza - komentuje Orłoś.