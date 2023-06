Konflikt z Dodą wciąż odbija mu się czkawką. TVP odsuwa Mikołaja Dobrowolskiego od kolejnych koncertów

Jak jednak donosi Plotek, wspomniany reżyser został odsunięty od imprez z udziałem Dody. To pokłosie ich głośnego w konfliktu, do którego doszło podczas ostatniego festiwalu w Opolu. Przypomnijmy, że Rabczewska ujawniła w sieci bulwersujące kulisy współpracy z Dobrowolskim, który miał ją zwyzywać podczas prób do recitalu.